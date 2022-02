OnePlus 8, 8 Pro et 8T : la bêta d’Android 12 est disponible

C’est maintenant au tour des OnePlus 8, 8 Pro et 8T d’avoir Android 12, mais il s’agit d’une bêta pour le moment. Le constructeur rend aujourd’hui disponible OxygenOS 12 bêta 1.

Une bêta pour Android 12 sur les OnePlus 8

Étant donné qu’il s’agit d’une version bêta, il y a quelques problèmes, y compris certains soucis potentiels avec le mode Always-On, où l’affichage du cadran peut ne pas apparaître même lorsqu’il est réglé. Aussi, si vous n’aimez pas ColorOS (sachant que OnePlus et Oppo ont regroupé leurs systèmes d’exploitation), c’est peut-être une version à éviter, mais elle est idéale si vous préférez les changements légers de l’interface utilisateur.

Voici les liens directs pour télécharger la bêta, il faut ensuite se rendre dans les paramètres puis procéder manuellement à l’installation en sélectionnant le fichier téléchargé :

OnePlus 8 : télécharger

OnePlus 8 Pro : télécharger

OnePlus 8T : télécharger

Il n’y a pas encore une date pour la disponibilité en version finale d’Android 12 pour les OnePlus 8, 8 Pro et 8T. Pour rappel, les OnePlus 9 et 9 Pro y ont le droit depuis quelques mois maintenant. Le lancement fut compliqué avec beaucoup de bugs, ce qui a poussé OnePlus à retirer la mise à jour. Elle est réapparue après quelques jours. Espérons que les bugs ne seront pas d’actualité avec les OnePlus 8, 8 Pro et 8T.