OnePlus ne propose plus Android 12 pour ses OnePlus 9/9 Pro au vu des bugs

OnePlus a décidé de ne plus proposer OxygenOS 12 (Android 12) pour ses OnePlus 9 et 9 Pro. Cela s’explique par les nombreux bugs rencontrés par les utilisateurs, comme nous le rapportions il y a quelques jours.

Plus d’Android 12 chez OnePlus

« Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. Nous allons suspendre cette mise à jour logicielle et déployer une nouvelle itération dès que possible », a indiqué OnePlus à Android Police concernant Android 12. Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la date de sortie de la nouvelle version.

Sur les OnePlus 9 et 9 Pro, les utilisateurs qui ont installé Android 12 disent avoir des problèmes comme des difficultés pour passer et recevoir des appels, des animations lentes, la fonction d’autoremplissage qui ne fonctionne plus, un débit Internet plus lent qu’auparavant en Wi-Fi et plus encore. La mise à jour a également retiré certains éléments de personnalisation. Par exemple, vous ne pouvez plus modifier individuellement les icônes ni personnaliser la barre d’état, tout comme vous ne pouvez plus désactiver le flux de Google, l’icône de la batterie, etc. L’application d’enregistrement des appels et la fonction de redémarrage avancé sont également absentes.

C’est à se demander comment OnePlus a pu déterminer que sa version finale était la bonne, au point de la proposer au téléchargement. Il y a beaucoup de bugs comme nous pouvons le voir. Il faut maintenant espérer que la nouvelle version ne va pas tarder.