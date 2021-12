Android 12 : plein de bugs sur les OnePlus 9 et Galaxy Z Fold 3/Flip 3

Android 12 est disponible depuis peu au téléchargement en version stable pour les smartphones OnePlus 9 et 9 Pro, ainsi que pour les Galaxy Z Fold 3/Flip 3 de Samsung, mais il y a des bugs, beaucoup de bugs. C’est tout particulièrement le cas du côté de OnePlus.

De sacrés problèmes avec les derniers smartphones de OnePlus et Android 12

Sur les OnePlus 9 et 9 Pro, les utilisateurs qui ont installé Android 12 disent avoir des problèmes comme des difficultés pour passer et recevoir des appels, des animations lentes, la fonction d’autoremplissage qui ne fonctionne plus, un débit Internet plus lent qu’auparavant en Wi-Fi et plus encore.

La mise à jour a également retiré certains éléments de personnalisation. Par exemple, vous ne pouvez plus modifier individuellement les icônes ni personnaliser la barre d’état, tout comme vous ne pouvez plus désactiver le flux de Google, l’icône de la batterie, etc. L’application d’enregistrement des appels et la fonction de redémarrage avancé sont également absentes.

Ces nombreux problèmes avec Android 12 et les OnePlus 9 et 9 Pro peuvent surprendre quand on sait qu’il y a eu plusieurs bêtas. Il est donc pour l’instant conseillé de rester sur Android 11 et d’attendre que le constructeur fasse des améliorations.

Plusieurs galères également chez Samsung

Du côté de Samsung, les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ont le droit à Android 12 depuis quelques jours et il y a là aussi des bugs. Pour le coup, un problème est plus que gênant. Des utilisateurs notent que la mise à jour a tout simplement bloqué leur smartphone. Il n’est même pas possible de faire une remise à zéro, c’est complètement bloqué.

D’autres utilisateurs signalent que l’installation refuse d’aller jusqu’au bout. Pour d’autres qui ont réussi à mettre Android 12, il y a des ralentissements au quotidien, l’écran peut parfois clignoter ou encore avoir des problèmes de taux d’affichage.

Il faut espérer que Samsung enquête de près pour corriger les bugs. Là aussi, il y a quelques bêtas avant la version finale.