Android 12 est disponible pour les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Samsung fait d’une pierre deux coups aujourd’hui en proposant aussi bien Android 12 pour son Galaxy Z Fold 3 que la mise à jour pour son Galaxy Z Flip 3. Cela fait suite à une phase de bêta.

Android 12 arrive sur les smartphones pliables de Samsung

Les utilisateurs avec un Galaxy S21 ont le droit à Android 12 depuis le mois dernier et voilà maintenant que ceux avec un Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3 les rejoignent.

Samsung n’opère toutefois pas de la même façon que pour les Galaxy S21. Ces derniers ont le droit dès le départ à un déploiement dans plusieurs pays. Dans le cas du Galaxy Z Flip 3, la mise à jour est pour l’instant disponible en Serbie. Pour ce qui est du Galaxy Z Fold 3, c’est d’abord en Corée du Sud. Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir : le déploiement va progressivement se faire dans les autres pays au fil des semaines/mois.

Samsung utilise sa surcouche One UI 4.0, qui s’appuie sur Android 12, pour ses différents Galaxy. Parmi les nouveautés, il y a les thèmes de couleurs basés sur le fond d’écran pour divers éléments de l’interface utilisateur et des applications, des mises à jour des widgets de l’écran d’accueil, des applications de base revues et plus encore.