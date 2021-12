Android 12 est disponible pour les OnePlus 9 et 9 Pro

Les passages sur Android 12 s’enchainent avec désormais les OnePlus 9 et 9 Pro qui ont le droit à la mise à jour. Ils rejoignent ainsi plusieurs smartphones, dont les Pixel de Google et les Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Disponibilité d’Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro

OnePlus n’a pas encore annoncé publiquement la disponibilité, mais plusieurs utilisateurs avec un OnePlus 9 ou 9 Pro ont été en mesure de la télécharger en faisant un tour dans les paramètres. Sans surprise, la version finale ressemble comme deux gouttes d’eau à la version bêta qui a été proposée durant ces dernières semaines.

Cette mise à jour d’OxygenOS 12 est clairement inspirée par ColorOS d’Oppo, avec un launcher par défaut qui fonctionne plus comme ce que vous trouveriez sur un smartphone de la marque Oppo, avec divers modifications à travers le système qui suivent le même modèle. Ce n’est pas une surprise en soi, sachant que OnePlus avait annoncé une fusion entre sa surcouche (OxygenOS) et celle d’Oppo.

Cela ne signifie pas cependant que le constructeur ne propose rien de nouveau avec Android 12 sur ses OnePlus 9 et 9 Pro. Plus de contrôle sur le mode sombre a été ajouté avec les modes « doux », « moyen » et « amélioré » qui s’appliquent au système et à certaines applications. OnePlus a également mis en place une fonctionnalité appelée « Fonds d’écran inventifs » qui peut créer un design abstrait à partir de vos images. Parmi les autres changements, citons un meilleur contrôle du OnePlus Shelf, une nouvelle application Notes, des mises à jour du mode zen et un gestionnaire de tâches récentes pour gérer les applications qui peuvent être « verrouillées » en mémoire.