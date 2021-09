OnePlus va fusionner en 2022 sa surcouche OxygenOS avec ColorOS d’Oppo

OnePlus annonce qu’OxygenOS et ColorOS d’Oppo vont fusionner pour avoir à l’arrivée une seule surcouche Android. Le premier smartphone qui l’aura sera le OnePlus 10 en 2022.

Fusion pour OxygenOS (OnePlus) et ColorOS (Oppo)

Pete Lau, chef de produit de OnePlus et d’Oppo (suite à leur récente fusion), décrit l’intégration avec Oppo comme un point de départ de OnePlus 2.0, indiquant qu’il s’agit d’une étape importante pour l’entreprise. En ce qui concerne les produits et les services, Pete Lau affirme que OnePlus s’en tiendra à son approche « Never Settle » et à sa philosophie de conception sans contrainte. En outre, il affirme que le constructeur continuera à proposer des produits de haute qualité à plusieurs niveaux de prix avec des tarifs encore plus compétitifs.

L’équipe du design de OnePlus, qui était auparavant indépendante d’Oppo, a été fusionnée en une seule et plus grande équipe qui travaille maintenant sur plusieurs produits différents de OnePlus et d’Oppo. Cependant, les équipes de marketing, de marque et de relations publiques de OnePlus sont toujours indépendantes et prennent leurs propres décisions.

L’une des principales annonces d’aujourd’hui est la fusion d’OxygenOS de OnePlus avec ColorOS d’Oppo, allant au-delà de l’intégration de la base de code qui a été annoncée précédemment. OnePlus affirme que le nouvel OS unifié combinera le meilleur des deux mondes : l’expérience rapide et sans contrainte d’OxygenOS, et la stabilité et les riches fonctionnalités de ColorOS. La société n’a cependant pas révélé le nom de la nouvelle surcouche.