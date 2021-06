OnePlus fusionne avec Oppo, et c’est presqu’un non-évènement

C’était dans l’air depuis le rapprochement des divisions R&D des deux groupes asiatiques au mois de janvier de cette année. OnePlus fusionne définitivement avec Oppo, sachant que les deux sociétés sont en fait des filiales du géant BBK Electronics (qui possède aussi Vivo au passage). Pete Lau, cofondateur et CEO de OnePlus, confirme la fusion : « Nous avons intégré un certain nombre de nos équipes avec Oppo pour mieux rationaliser nos opérations et capitaliser sur des ressources partagées supplémentaires. Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation à Oppo ».

Depuis septembre 2020, Pete Lau dirige Oplus, une société qui regroupe les projets de OnePlus, Oppo et realme. Il semble donc que dans les faits, la « fusion » entre ces trois divisions de BBK Electronics est déjà actée depuis plusieurs mois.

Le CEO s’empresse d’ajouter que OnePlus gardera sa part d’indépendance, mais l’on peut réellement douter que la société ne devienne pas autre chose qu’une sous-marque d’Oppo, comme cela est déjà le cas pour realme. D’ailleurs, Pete Lau était sans doute au fait de la fusion depuis de nombreux mois : au mois de septembre 2020, le CEO de OnePlus avait été nommé à la tête d’Oplus, une entité qui regroupe à la fois les projets d’Oppo, de OnePlus et de realme. Autant dire que la distinction entre ces différentes marques tient plus ici de la logique de segmentation produit au sein d’une même entreprise (BBK au dessus, Oplus juste en dessous, et Oppo/OnePlus/realme en sous-divisions produits).

Au vu des derniers modèles présentés, realme développerait le segment des produits d’entrée de gamme, OnePlus se chargerait du moyen de gamme (modèles Nord) et Oppo occuperait le créneau du flagship haut de gamme.