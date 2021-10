Android 12 est maintenant disponible en version finale

En plus d’annoncer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google indique qu’Android 12 est maintenant disponible au téléchargement dans sa version finale. Et comme c’est le cas pour chaque version majeure d’Android, cela concerne au départ les téléphones Pixel.

Disponibilité d’Android 12 en version finale

Les smartphones qui peuvent installer dès aujourd’hui Android 12 en version finale sont les Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a. Naturellement, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui viennent d’être annoncés par Google ont par défaut Android 12.

Si vous avez l’un des smartphones listés ci-dessus, rendez-vous dans les paramètres puis dans la section « Système » et sélectionnez la partie pour les mises à jour. Touchez le bouton pour rechercher les mises à jour et Android 12 doit normalement apparaître. Vous pourrez alors initier le téléchargement puis procéder à l’installation. Les nouveautés d’Android 12 sont à retrouver sur cet article dédié.

Vient maintenant la grande question : quand pourrez-vous télécharger Android 12 sur votre smartphone Samsung, Xiaomi, LG, Sony ou n’importe quelle autre marque ? Il est impossible de donner une réponse précise parce que chaque constructeur va à son rythme. Toutefois, certains ont déjà annoncé que ce sera disponible avant la fin de l’année. Il est bon de noter que ce sera d’abord quelques modèles. Chez Samsung par exemple, Android 12 arrivera avant la fin de l’année sur les Galaxy S21. Ceux qui ont un Galaxy S20 ou un autre modèle devront attendre un peu plus longtemps.