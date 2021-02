Android 12 est annoncé : la liste des nouveautés + première Developer Preview

Google annonce aujourd’hui Android 12 et propose la première Developer Preview avec plusieurs nouveautés. Comme ce fut le cas l’année dernière avec Android 11, la première Developer Preview est seulement disponible sur les smartphones Pixels.

Si vous souhaitez tester Android 12, téléchargez la première Developer Preview sur le site de Google et flashez-la à l’aide d’ADB sur un ordinateur. Le processus n’est pas forcément à la portée de tous, notamment parce que cela nécessite différentes étapes. Après tout, la Developer Preview est surtout destinée aux développeurs comme le nom l’indique.

Google proposera deux Developer Preview et quatre bêtas. La version finale sera disponible au début du second semestre de 2021.

Les nouveautés d’Android 12

— Transcodage compatible des médias. Android 12 propose le transcodage de médias compatibles pour les applications qui ne prennent pas en charge le codec vidéo HEVC.

— Optimisation des services au premier plan. Pour garantir une meilleure expérience aux utilisateurs, Android 12 bloque les services au premier plan pour les applications qui ciblent le nouveau système d’exploitation.

— Insertion de contenu riche. Android 12 introduit une nouvelle API unifiée qui permet d’accepter du contenu de n’importe quelle source : presse-papiers, clavier ou glisser-déposer.

— Effet audio couplé à l’haptique. Avec Android 12, les applications peuvent fournir un effet audio couplé à l’haptique par le biais du vibreur du téléphone. La force et la fréquence des vibrations sont dérivées d’une session audio, ce qui permet de créer des jeux et des expériences audio plus immersifs.

— Audio multicanal. Android 12 ajoute la prise en charge de la lecture MPEG-H en passthrough et offload. Aussi, les mixers, resamplers et effets audio ont été optimisés pour un maximum de 24 canaux (le maximum précédent était de 8).

— Améliorations du mode immersif pour la navigation gestuelle. Le mode immersif se simplifie afin que la navigation gestuelle soit plus facile et plus cohérente, par exemple pour regarder une vidéo, lire un livre ou jouer à un jeu.

— Mises à jour de l’interface utilisateur des notifications. Les modèles de notifications deviennent plus modernes, plus faciles à utiliser et plus fonctionnels. Il y a également de l’optimisation pour les transitions et animations.

— Support du format AV1 au niveau du système. Ce codec vidéo permet de réduire la taille des fichiers tout en conservant une bonne qualité visuelle.

Changements pour les développeurs

— Comportements modernes des cookies SameSite dans WebView. En ligne avec les changements apportés à Chrome et à d’autres navigateurs, WebView inclut de nouveaux comportements des cookies SameSite afin de fournir une sécurité et une confidentialité supplémentaires.

— Netlink MAC restreint. Google continue à aider les développeurs à migrer vers des identifiants réinitialisables protégeant la vie privée.

— Exportation plus sûre des composants. Pour éviter que les applications n’exportent par inadvertance des activités ou des services, les composants qui déclarent un ou plusieurs filtres d’intention doivent désormais déclarer explicitement un attribut android:exported.

— Traitement plus sûr des intentions. Pour rendre le traitement des PendingIntents plus sûr, Android 12 exige que les applications déclarent explicitement un drapeau de mutabilité, soit le FLAG_MUTABLE ou le nouveau FLAG_IMMUTABLE, pour chaque PendingIntent.