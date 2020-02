Android 11 est annoncé : la liste des nouveautés + première bêta disponible

Google annonce aujourd’hui Android 11, la nouvelle mise à jour majeure de son système d’exploitation. Android 11 a le droit à son lot de nouveautés et la première bêta peut être téléchargée dès maintenant.

— À l’instar d’Android 10, Android 11 mise sur un meilleur respect de la vie privée. Il devient ainsi possible d’autoriser une application à accéder une seule fois au micro, à l’appareil photo ou encore à la localisation. En cas de nouvelle demande de l’application, l’utilisateur devra donner son feu vert.

— Le stockage à portée de main (Scoped Storage) conserve chacune de vos applications dans une sorte de « bac à sable » de données, qui empêche les applications de lire des données extérieures sans votre autorisation explicite.

— Il devient possible de faire un enregistrement vidéo de son écran.

— De nouvelles formes de biométrie sont disponibles, dont fort et faible.

— Les mises à jour du système Google Play comprennent désormais 22 modules, contre 10 sur Android 10. Ceci a été possible grâce à une collaboration avec les constructeurs de smartphones selon Google.

— Il devient possible de passer automatiquement du mode clair au mode sombre (et inversement) au coucher et au lever du soleil ou bien selon des heures définies. Avec Android 10, il fallait l’activer/désactiver manuellement.

— D’autres nouveautés spécifiques aux développeurs sont à retrouver sur le blog de Google.

La première bêta d’Android 11 est disponible dès maintenant pour les Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL. Il s’agit de la bêta pour les développeurs pour l’instant, l’installation doit donc se faire manuellement. La bêta se télécharge ici pour les versions complètes et ici pour juste récupérer le fichier OTA.

Google indique que trois bêtas (dont celle d’aujourd’hui) seront proposées aux développeurs, avec les prochaines prévues en mars et avril. Viendra ensuite la bêta publique en mai puis une autre en juin. La version stable sortira au troisième trimestre.