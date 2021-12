OnePlus 9/9 Pro : Android 12 est de retour... toujours avec des bugs

OnePlus propose une nouvelle fois Android 12 (OxygenOS 12) pour ses OnePlus 9 et 9 Pro. La mise à jour d’origine avait été retirée suite à de nombreux bugs rencontrés par les utilisateurs. Elle est de retour aujourd’hui… et il y a toujours des bugs.

Retour d’Android 12 chez OnePlus

Selon l’annonce de OnePlus sur ses forums, cette nouvelle version d’Android 12 se concentre sur la correction des plus gros problèmes auxquels les clients ont été confrontés la semaine dernière, notamment l’impossibilité de se connecter aux réseaux mobiles, les notifications cachées et les problèmes d’affichage des téléphones. Considérant que ces trois points sont essentiels à l’utilisation quotidienne, il n’est pas étonnant que OnePlus ait commencé par les problèmes les plus importants affectant les utilisateurs.

Cela étant dit, il reste quelques problèmes. L’auto-remplissage dans Google Chrome connaît toujours des bugs. Les restrictions de la caméra avec GCam sont toujours présentes. Mais OnePlus est au moins au courant, on peut donc se douter qu’un correctif va arriver d’ici les prochaines semaines. Les utilisateurs peuvent l’espérer en tout cas. Il y a au moins un point positif : ces problèmes ne sont pas majeurs, contrairement à ceux évoqués précédemment et qui sont maintenant corrigés.

Dans la foulée, OnePlus en a profité pour améliorer le déverrouillage avec le capteur d’empreintes et l’autonomie, ainsi qu’un lancement plus rapide de l’application Appareil photo.

Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro est disponible dès maintenant au téléchargement. Il s’agit d’un déploiement progressif, certains l’auront seulement d’ici quelques jours.