Pixel 6 : Google promet un correctif pour les problèmes de Wi-Fi

Des problèmes avec le Wi-Fi existent sur les Pixel 6 et 6 Pro depuis la mise à jour de février. Google reconnaît qu’il y a effectivement un problème, suite aux différents témoignages d’utilisateurs. Ce sera corrigé avec la mise à jour de mars.

Un correctif en mars pour les problèmes de Wi-Fi

Après les différentes remarques d’utilisateurs sur Reddit concernant le Wi-Fi du Pixel 6, Google indique :

Merci beaucoup d’avoir signalé ce problème, nous sommes désolés que vous le rencontriez. Après quelques investigations, nous avons identifié l’origine du problème et déterminé qu’il a un impact sur un très petit nombre d’appareils. Bien sûr, nous sommes conscients qu’il s’agit d’une mauvaise expérience et nous avons immédiatement développé un correctif logiciel qui sera disponible dans la prochaine mise à jour, déployée en mars. Si vous souhaitez explorer d’autres options en attendant, veuillez contacter notre équipe d’assistance, qui est prête à vous aider.

Selon les retours d’utilisateurs, la bêta 3 d’Android 12L (disponible depuis peu) corrige le problème du Wi-Fi. Mais installer cette version n’est pas conseillé, tout particulièrement sur votre Pixel que vous utilisez au quotidien. Il est préférable d’attendre le correctif officiel du mois de mars avec la version stable.

On peut noter que les problèmes s’accumulent pour le dernier smartphone en date de Google. Les récents soucis ont été avec la gomme magique et les problèmes de réseau. Google avait même décidé de suspendre sa mise à jour de décembre, là encore à cause des bugs.