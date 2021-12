Pixel 6 : Google suspend la mise à jour de décembre au vu des bugs

Google a décidé de stopper le déploiement de la mise à jour de décembre pour les Pixel 6 et 6 Pro. Cela fait suite à plusieurs bugs rencontrés par les utilisateurs, dont celui qui empêche de se connecter au réseau. Il y a plusieurs témoignages à ce sujet, tout particulièrement en Europe.

Google fait savoir qu’un correctif pour les problèmes de réseau avec les Pixel 6 est prévu, il sera disponible en janvier. Voici ce qu’écrit le groupe sur ses forums :

L’équipe Pixel a mis en pause la mise à jour logicielle de décembre pour les appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro après que certains utilisateurs ont signalé que les appels s’interrompaient ou se déconnectaient. Nous avons maintenant identifié un correctif qui sera déployé dans une mise à jour logicielle d’ici fin janvier. Cette mise à jour comprendra également tous les correctifs et améliorations initialement prévus en décembre. Si vous avez reçu la mise à jour logicielle de décembre sur le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro et que vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité mobile, vous pouvez revenir à la version logicielle précédente en utilisant l’outil Android Flash (flash.android.com) et en effectuant une réinitialisation d’usine. Veuillez sauvegarder votre téléphone avant de restaurer la version logicielle précédente. Si vous ne rencontrez pas de problème de connectivité mobile, aucune action n’est nécessaire. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre patience pendant le déploiement de la solution.