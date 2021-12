Pixel 6 : Google teste un correctif pour les problèmes de réseau

Des utilisateurs avec le Pixel 6 ou 6 Pro ont de sérieux problèmes de réseau, notamment en Europe. C’est une réalité depuis la mise à jour logicielle qui est disponible depuis le début du mois de décembre. Google teste maintenant un correctif.

Un correctif pour les problèmes de réseau avec les Pixel 6/6 Pro

Les problèmes avec les Pixel 6 sont des pertes de réseau. Il arrive que le smartphone n’arrive plus à se connecter au réseau de l’opérateur, au point de ne plus capter la 3G, la 4G ou la 5G. Il est impossible de passer un appel, envoyer un SMS ou naviguer sur Internet.

Google est au courant de ce souci plus qu’embêtant pour un téléphone et a commencé à tester un correctif. Des utilisateurs qui ont signalé le bug ont reçu une mise à jour des réglages opérateur. Ils ont dû communiquer l’IMEI de leur Pixel 6 et donner une description générale du lieu où ils se trouvent quand il y a des problèmes (rue, maison, appartement, etc).

La version actuelle pour la plupart des utilisateurs de Pixel 6 en Europe est numérotée 48. Celle en test a pour version 49. Mais le correctif ne semble pas efficace, du moins pour l’instant. Un utilisateur au Royaume-Uni indique que son réseau est « toujours complètement inutilisable à la maison ». Une autre personne partage le même ressenti.

Google ne donne pour l’instant pas de date pour la disponibilité du correctif pour tous les utilisateurs de Pixel 6.