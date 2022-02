Pixel 6 : la gomme magique fait planter Google Photos

Un bug gênant est apparu sur les Pixel 6 et 6 Pro, avec l’application Google Photos qui plante à cause de la gomme magique. C’est embêtant quand on sait que la gomme magique est l’une des fonctionnalités mises en avant par Google avec ses derniers smartphones.

Les Pixel 6 connaissent un bug avec la gomme magique

La gomme magique vous permet de supprimer les objets, les personnes et les taches indésirables des images, et bien que ce ne soit pas parfait, cela fonctionne plutôt bien grâce à l’intelligence artificielle. La fonctionnalité a été fortement vantée dans les documents de lancement et de promotion au cours des derniers mois, mais des problèmes existent maintenant.

De nombreux utilisateurs avec la version 5.76.0.425427310 de Google Photos sur les Pixel 6 et 6 Pro disent que l’application plante quand ils essaient d’utiliser la gomme magique. Cela fonctionnait bien jusqu’à présent et tout se met soudainement à planter.

Des utilisateurs ont essayé d’effacer le cache et le stockage de l’application, mais rien n’y fait : le problème persiste. Il faudra donc attendre que Google propose une mise à jour. On peut imaginer qu’elle arrivera d’ici les prochains jours, bien que le groupe ne communique pas publiquement sur ce problème.

Il y a au moins un point « positif » dans cette affaire : la version 5.76.0.425427310 de Google Photos est en cours de déploiement et tout le monde n’a donc pas cette version. 100% des utilisateurs avec un Pixel 6 ne sont donc pas concernés par le problème. Mais pour ceux le sont : patience.