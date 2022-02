Pixel 6 : des problèmes de Wi-Fi avec la dernière mise à jour

Après les problèmes de réseau, voici que les Pixel 6 et 6 Pro ont des soucis avec le Wi-Fi depuis la mise à jour de février. Celle-ci est disponible au téléchargement depuis quelques jours.

Un bug gênant avec le Wi-Fi sur les Pixel 6

De plus en plus de témoignages sur les forums de Google, Reddit et Twitter font état de déconnexions au niveau du Wi-Fi avec les Pixel 6. Le smartphone coupe complètement la connexion sans fil quand l’utilisateur éteint l’écran. Pire, il y a des situations où l’activation ne fonctionne tout simplement plus. Des utilisateurs ont également le droit au Bluetooth qui se désactive quand le Wi-Fi est activé, ou au Wi-Fi qui se désactive quand le Bluetooth est activé.

L’assistance de Google a répondu à certains utilisateurs qui ont ce problème et les a invités à réinitialiser leur smartphone. Il est certain que ce n’est pas une solution idéale pour beaucoup de personnes puisque cela implique de repartir de zéro. Mais cela peut valoir le coup si le bug se corrige réellement. Or, dans le cas présent, ce n’est pas ce qui se passe. Les utilisateurs qui ont réinitialisé leur téléphone rapportent que le bug est de retour au bout de quelques heures d’utilisation.

Il faut maintenant espérer que la prochaine mise à jour, qui arrivera au mois de mars, corrige le tir. En attendant, ceux qui ont ce problème de Wi-Fi vont devoir se contenter du réseau cellulaire. Attention au quota mensuel dans ce cas.