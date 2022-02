Galaxy S22 Ultra : Samsung corrigera les problèmes d’écran avec une mise à jour

Samsung a réagi concernant les problèmes d’écran avec les Galaxy S22 Ultra. Comme nous l’évoquions hier, une bande de pixels apparait de temps en temps, sans raison apparente. Fort heureusement, c’est un problème logiciel et une mise à jour va corriger le tir.

Dans un message transmis à des propriétaires avec un Galaxy S22 Ultra, Samsung indique que le problème avec le bandeau de pixels peut exister lorsque l’écran du smartphone est configuré par l’utilisateur en WQHD (à savoir la résolution la plus haute) et que le mode naturel est choisi. « Nous avons déjà travaillé sur le développement d’un correctif pour le Galaxy S22 Ultra et nous proposerons bientôt des mises à jour logicielles pour corriger ce problème », fait savoir Samsung. En attendant, les utilisateurs sont invités à choisir le mode vif pour les couleurs et passer l’écran en FHD+, ce qui réduira la qualité visuelle.

Samsung a également prévenu des utilisateurs sur Twitter :

We are aware of the issue, please do be aware, since the S22 series has no official released firmware updates are not yet available, these will become available closer to the release date. In the meantime, we advised changing your resolution to 1080p. ^PB

