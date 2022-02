Des Galaxy S22 Ultra ont des problèmes d’écran

Les premiers Galaxy S22 Ultra de Samsung ont été livrés et certains utilisateurs disent avoir des problèmes au niveau de l’écran, notamment avec un bandeau violet qui apparait de temps en temps sans raison apparente.

Des problèmes d’écrans avec des Galaxy S22 Ultra

Sur Reddit et les forums français de Samsung, de plus en plus de personnes ayant reçu leur Galaxy S22 Ultra confirment ce problème d’écran avec le bandeau de pixels. Celui-ci semble notamment apparaitre au moment de lancer une vidéo ou de jouer à un jeu. Mais il se peut également que le problème se présente à d’autres moments, par exemple sur l’écran de verrouillage.

Si l’on se base sur les premiers retours, le problème d’écran est une réalité avec les modèles ayant la puce Exynos 2200. Il s’agit des modèles que Samsung vend dans plusieurs pays, notamment en Europe. Aux États-Unis, en Corée du Sud et dans d’autres régions, il est question de la puce Snapdragon 8 Gen 1. Il est possible que certains exemplaires aient des soucis, mais personne ne s’est manifesté pour le moment. Il faut dire que le smartphone est en vente depuis aujourd’hui, d’autres témoignages pourraient donc arriver d’ici quelques jours.

Samsung n’a encore rien communiqué publiquement concernant ce problème d’écran. Il semblerait que ce soit un souci d’ordre matériel, ce qui impliquerait un remplacement du Galaxy S22 Ultra, ou du moins de son écran. Cela risque d’être un peu compliqué en ce moment à cause des stocks limités dans certains pays. Il y a quelques jours, Samsung a assuré que sa nouvelle gamme de smartphones dépassait ses attentes au niveau de la demande du public.