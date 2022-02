Free Mobile promet la VoLTE pour tous les smartphones de 2022

La VoLTE est disponible depuis peu chez Free Mobile, mais encore faut-il avoir un smartphone compatible. L’opérateur établit déjà une liste des modèles qui sont ou qui vont supporter les appels en 4G. Aujourd’hui, il annonce un support d’office pour les modèles sortis en 2022.

Du mieux pour la VoLTE chez Free Mobile

« La liste ci-dessous représente les terminaux sortis avant 2022 et qui ont été mis à jour afin de supporter le service VoLTE Free. Tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022 supportent la VoLTE Free d’office et non sont donc pas listés ci-dessous », indique l’opérateur sur son site.

Pour rappel, la VoLTE est le fait de pouvoir rester en 4G pendant les appels. Sans cette fonctionnalité, le téléphone bascule en 3G pendant l’appel puis repasse en 4G ou 5G une fois qu’il est terminé. La VoLTE permet de connecter plus rapidement les appels, offre une meilleure qualité sonore pendant les appels et permet de continuer à naviguer sur Internet en 4G.

Dans le cas de Free Mobile, la VoLTE est disponible pour les clients qui ont le forfait à 19,99€/mois ou qui ont l’offre Free Pro. Malheureusement l’opérateur ne propose pas le service pour ceux qui ont l’abonnement à 2€/mois ou ceux qui profitent des forfaits en promotion, comme celui actuellement à 8,99€/mois.