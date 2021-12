Free active par défaut la VoLTE sur ses forfaits pro

Après l’activation pour les particuliers le mois dernier, Free annonce l’activation de la VoLTE sur ses forfaits pro. Il y a toutefois une différence : l’activation se fait par défaut. Dans le cas du grand public, il faut envoyer un SMS pour l’avoir.

Les clients pro de Free même niveau que le grand public

La VoLTE permet de passer en appels en 4G, au lieu de basculer automatiquement en 3G comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui. Ce système a plusieurs avantages. Le premier est que la connexion pour établir l’appel se fait plus rapidement. Ensuite, la qualité de l’appel en lui-même est meilleure. Et dernier point, le fait d’être en 4G permet aussi de naviguer sur Internet avec cette technologie. Cela peut être pratique pour rapidement chercher quelque chose en ligne, sans devoir basculer sur la 3G et donc avoir un débit inférieur.

Les clients avec un forfait Free Pro n’ont rien à faire de particulier pour avoir la nouveauté. L’opérateur précise sur Twitter que cela concerne aussi bien les nouveaux clients que les clients existants.

Bonjour, le service VoLTE est désormais activé par défaut sur tous les forfaits Free Pro (nouveaux et anciens). — Free 1337 (@Free_1337) December 2, 2021

Tous les smartphones ne sont pas compatibles avec la VoLTE chez Free. La liste complète est à retrouver sur cette page. Il est bon de souligner qu’il y a de nouveaux arrivants chaque mois.