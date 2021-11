Free Mobile active la VoLTE (appels en 4G) pour ses clients

La période de test est maintenant terminée, Free Mobile propose maintenant la VoLTE (appels en 4G) pour ses clients. C’est disponible dès maintenant, sans frais supplémentaires. Il faut seulement avoir un téléphone compatible.

Enfin la VoLTE chez Free Mobile !

Pour activer le service chez Free Mobile, il faut envoyer le mot « volte » (sans les guillemets) par SMS au 1337. Il faut ensuite l’activer au niveau de son smartphone, en faisant un tour dans les paramètres.

L’opérateur précise que le service est pour l’instant disponible aux détenteurs du forfait à 19,99€/mois (ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox). Ceux qui ont un forfait Série Free, l’offre à 2€/mois ou un forfait Free Pro ne peuvent pas encore en profiter, mais cela devrait venir avec le temps.

Quels sont les smartphones compatibles ? Free Mobile liste 48 modèles d’Alcatel, Apple, Crosscall, Honor, Motorola, Oppo, OnePlus, Realme, Samsung, TCL, Vivo, Wiko et Xiaomi. La liste complète est à retrouver sur cette page. Concernant Samsung, il y a seulement le Galaxy A40 pour l’instant. Mais beaucoup de modèles vont devenir compatibles à compter de décembre.

On peut en tout cas dire que Free Mobile a pris son temps pour proposer la VoLTE. Elle existe déjà chez Orange, SFR et Bouygues Telecom depuis des années maintenant. Ce service permet de maintenir une connexion 4G pendant en appel, au lieu de basculer en 3G. Cela permet d’initier plus rapidement l’appel, d’avoir une meilleure qualité sonore et une meilleure connexion Internet (au cas où vous devez faire une recherche pendant le coup de fil).