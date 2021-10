Free Mobile propose la VoLTE (appels en 4G) en bêta

C’est parti pour la disponibilité de la VoLTE (appels en 4G) chez Free Mobile. L’opérateur débute aujourd’hui une phase de bêta-test avec les clients. N’importe qui peut participer au programme. À noter que ce service n’est pour l’instant pas compatible avec les forfaits à 2€ ni avec les offres Free Pro.

Comment activer la VoLTE chez Free Mobile

Pour participer à la phase de bêta-test de la VoLTE chez Free Mobile, il faut envoyer le mode volte par SMS au 1337. Vous allez recevoir un message vous confirmant l’activation du service sur votre forfait. Il faut ensuite activer la VoLTE au niveau de son smartphone. Sur les iPhone d’Apple, il faut se rendre dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données. Dans le cas des smartphones Android, l’option peut varier sachant que chaque constructeur à sa surcouche. Mais vous devriez trouver l’option dans Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Paramètres avancés.

Liste des smartphones compatibles

Free Mobile partage la liste des smartphones qui sont déjà compatibles avec la VoLTE. Chez Apple, on retrouve :

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max

Chez Xiaomi :

Redmi 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi 10

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Mi 11 Ultra 5G

Poco F3 5G

Du côté de OnePlus :

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Pour ce qui est de Motorola :

Moto G 5G

Moto G10 / G30 / G50 / G100

Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Razr 5G

Chez Oppo :

Reno 4 5G

A54 5G / A74 5G / A94 5G

Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G

A16s

Il y a ensuite les Wiko Power U20, Crosscall Core M5, Honor 50 et Vivo Y72 5G. Free Mobile annonce que d’autres modèles s’ajouteront au fil des mois. Les Google Pixel seront supportés en décembre par exemple. La liste complète est à retrouver sur cette page. On soulignera au passage que les smartphones de Samsung seront supportés « à une date non déterminée » selon Free Mobile.