Free Mobile promet la VoLTE (appels en 4G) pour la fin octobre

Free Mobile annonce enfin une date pour l’arrivée de la VoLTE : ce sera pour la fin octobre. L’opérateur va rejoindre Orange, SFR et Bouygues Telecom qui proposent déjà cette option depuis un bon moment maintenant.

Fin octobre pour la VoLTE chez Free Mobile

« On prévoit un lancement fin octobre » pour la VoLTE chez Free Mobile, a déclaré Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, à Univers Freebox lors de la convention annuelle de l’opérateur. Il n’y a pas encore une date précise, mais nous savons au moins que la disponibilité se fera dans quelques semaines.

Pour rappel, la VoLTE est le fait de passer ses appels en 4G. Sans la VoLTE, le téléphone bascule en 3G au moment d’un appel et revient en 4G ou 5G une fois que la communication est terminée. Le fait de rester en 4G permet d’avoir moins d’attente en le moment où on effectue l’appel et le moment où ça commence à sonner. Aussi, la qualité audio se veut meilleure. Cela peut également être pratique pour ceux qui doivent consulter Internet (pour faire une recherche par exemple), tout en gardant un bon débit.

Il est en tout cas bon de rappeler que Free Mobile avait au départ évoqué l’arrivée de la VoLTE en… 2019. Ce fut après le lancement de la 4G en roaming. L’opérateur avait ensuite annoncé une disponibilité pour la fin 2020, simultanément au lancement de la 5G. Ce n’est toujours pas là comme nous pouvons le voir. Mais Thomas Reynaud assure que « c’est une priorité absolue » et la pandémie et des réglages supplémentaires ont poussé l’opérateur à revoir son calendrier.