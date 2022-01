Surface Duo : Microsoft promet Android 11 pour les prochaines semaines

Microsoft avait au départ assuré qu’Android 11 serait disponible pour le Surface Duo d’ici la fin de 2021. Cette promesse n’a pas été tenue. Aujourd’hui, le groupe rassure et dit que la mise à jour arrive bientôt.

Un peu de patience pour Android 11 sur le Surface Duo

Dans une déclaration à Windows Central, Microsoft fait savoir qu’Android 11 pour le Surface Duo arrive dans quelques semaines :

Nous sommes en train de finaliser la validation et la certification d’Android 11. Nous avions initialement prévu de déployer Android 11 en tant que mise à jour pour le Surface Duo en décembre, mais nous avions besoin de quelques semaines de plus pour garantir une bonne expérience aux clients avec un Surface Duo. Nous prévoyons de commencer le déploiement d’Android 11 dans les prochaines semaines, en commençant par les appareils déverrouillés.

Microsoft reste malgré tout vague et ne donne pas une date plus précise que « les prochaines semaines ». Peut-on espérer une arrivée en janvier ? Ou faudra-t-il au moins attendre le mois de février ?

On notera au passage que le groupe parle d’abord d’une disponibilité pour les appareils déverrouillés, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas le blocage par un opérateur et acceptent toutes les cartes SIM. Autant dire que les personnes qui ont un modèle verrouillé vont, visiblement, devoir patienter davantage.

On soulignera également que Microsoft est très en retard sachant qu’Android 12 est déjà disponible chez Google, Samsung et d’autres. Selon les bruits de couloirs, Microsoft compte zapper Android 12 pour se focaliser sur Android 12L. Cette version, récemment annoncée, dispose d’éléments dédiés pour les smartphones pliables et les tablettes.