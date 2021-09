Surface Duo : Microsoft va proposer Android 11… quand Android 12 sera déjà disponible

Microsoft donne des nouvelles du Surface Duo, qui a vu le jour en 2020, et qui va finalement passer sur Android 11. La mise à jour arrivera avant la fin de l’année. Mais elle fera ses débuts alors qu’Android 12 sera déjà disponible chez Google.

Android 11 en approche sur le Surface Duo

« Nous restons engagés à fournir des mises à jour pour le Surface Duo et nous travaillons pour proposer Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année », a déclaré Microsoft à The Verge. Il n’y a aucune date plus précise pour le moment. Pour rappel, Microsoft avait annoncé l’année dernière que son téléphone aurait le droit à trois ans de mises à jour.

De manière générale, Microsoft n’a pas été un très bon élève en ce qui concerne les mises à jour de son Surface Duo. Elles ne furent pas si nombreuses et l’expérience n’est toujours pas idéale. En effet, les propriétaires de ce smartphone avec deux écrans notent qu’il y a encore des bugs. C’est notamment en rapport avec le multitâche et les gestes. Il en va de même pour l’écran qui peut s’éteindre selon l’usage ou des blocages au moment d’utiliser le capteur d’empreintes.

Cette annonce pour Android 11 arrive 24 heures après la présentation du Surface Duo 2. Pour le coup, ce modèle tourne par défaut sous Android 11. C’est à se demander quand il va passer sur Android 12. Dans le cas de Google, la version finale arrivera d’ici les prochaines semaines. Une fuite suggère que ce sera pour le 4 octobre. Espérons que Microsoft ne prenne pas son temps comme ce fut avec son premier Surface Duo.