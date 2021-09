Surface Duo 2 : Microsoft présente son nouveau smartphone à deux écrans

Microsoft a profité de sa conférence aujourd’hui pour annoncer le Surface Duo 2. Il s’agit de son nouveau smartphone qui comprend deux écrans. On monte en gamme par rapport au premier modèle. Il y a beaucoup d’améliorations qui étaient nécessaires, avec notamment des composants modernes.

Présentation du Surface Duo 2 de Microsoft

Le Surface Duo 2 dispose de deux écrans OLED de 5,8 pouces (1 892 x 1 344 pixels) reliés par une charnière qui vous permet de l’ouvrir comme un livre. Ensemble, les deux écrans font 8,3 pouces et tous les deux ont un affichage de 90 Hz. Un affichage extérieur indique l’heure et les notifications manquées quand le smartphone est fermé.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 888, 8 Go de de RAM et 128/256/512 Go d’espace de stockage. La batterie a une capacité de 4 449 mAh et Microsoft dit que son smartphone supporte la charge jusqu’à 23 W. En outre, il y a trois capteurs photo à l’arrière : principal de 12 mégapixels, téléobjectif de 12 mégapixels et ultra grand-angle de 16 mégapixels. À l’avant, le capteur photo fait 12 mégapixels.

Pour le reste, le Surface Duo 2 embarque un capteur d’empreintes, un port USB-C (3.2 Gen 2), des haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, du NFC et le support de la 5G. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche de Microsoft.

Prix et date de sortie

Microsoft commercialisera le Surface Duo 2 en France à compter du 21 octobre. Le premier prix sera de 1 599 euros.