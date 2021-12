Samsung propose Android 12 pour les Galaxy Note 10 et Galaxy Fold

Samsung est vraiment très en forme en ce moment, en enchaînant les disponibilités d’Android 12 pour ses smartphones. Les derniers en date à avoir la mise à jour sont les Galaxy Note 10 et le premier Galaxy Fold.

Android 12 arrive sur les Galaxy Note 10 et Fold

Tout a commencé le mois dernier quand Samsung a proposé Android 12 pour ses différents Galaxy S21. Tout ne s’est pas passé comme prévu parce qu’il y a eu des bugs, notamment avec le Google Play. Le constructeur a donc suspendu le déploiement. Ce ne fut pas très long, il a pris une semaine plus tard et tout fonctionne bien maintenant.

En début de semaine, Samsung a proposé Android 12 pour ses Galaxy S20, Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold 2. Un jour plus tard, ce sont les différents Galaxy S10 qui ont eu le droit à la mise à jour. Et voilà maintenant le tour des Galaxy Note 10 et du premier Galaxy Fold.

Cette arrivée sur les Galaxy Note 10 et Galaxy Fold est plutôt une surprise parce que le calendrier de Samsung évoquait jusqu’à présente une disponibilité pour janvier 2022. Les utilisateurs finissent donc l’année avec une mise à jour logicielle qui leur apporte plusieurs nouveautés.

Pour le moment, Android 12 sur les Galaxy Note 10 a été repérée en Suisse, cela ne va pas tarder pour les autres pays. Et pour le Galaxy Fold, la mise à jour a débuté en France selon SamMobile.