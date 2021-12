Galaxy S21 : Samsung suspend le déploiement d’Android 12

Samsung a pris la décision de suspendre le déploiement d’Android 12 (One UI 4.0) pour ses Galaxy S21. Le fabricant a également suspendu il y a quelques jours le déploiement de la mise à jour pour ses smartphones pliables. Mais le problème est ici différent.

Une pause pour Android 12 sur les Galaxy S21

Sur ses forums coréens, Samsung indique qu’il ne propose plus Android 12 sur ses Galaxy S21 à cause d’un bug avec le Google Play. Le retour de la mise à jour n’aura pas lieu tant que Samsung et Google n’auront pas réussi à trouver l’origine du problème et à le corriger. Il est difficile de dire s’il s’agira d’une question de jours ou de semaines. Le fait que ce souci, qui tombe pendant les fêtes de fin d’année où il y a moins d’employés en comparaison avec le reste de l’année, est embêtant.

Ceux qui ont un Galaxy S21 et Android 11 n’ont plus qu’à attendre la nouvelle version corrigée pour mettre à jour. Ni Samsung ni Google n’en disent davantage pour l’instant. En tout cas, le constructeur coréen ne semble pas le seul fautif ici. À l’inverse, il y a plein de bugs sur les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Des utilisateurs ont noté que la mise à jour a tout simplement bloqué leur smartphone. Il n’est même pas possible de faire une remise à zéro, c’est complètement bloqué.

Samsung est loin d’être le seul avec le déploiement d’Android 12. Récemment, OnePlus a suspendu la disponibilité de la mise à jour, là encore à cause de bugs. Le constructeur a proposé depuis une nouvelle version, mais celle-ci comprend encore des bugs.