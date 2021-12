Samsung Galaxy : le déploiement d’Android 12 reprend

C’est reparti pour la disponibilité d’Android 12 (One UI 4.0) sur les smartphones de Samsung. Le constructeur avait récemment retiré la mise à jour sur ses Galaxy S21, Galaxy Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 suite à un problème avec le Google Play.

Le retour d’Android 12 chez Samsung

Samsung a collaboré avec Google pour résoudre les problèmes de compatibilité du Google Play, qui étaient à l’origine de tous ces maux. Les autres problèmes signalés, notamment l’écran qui clignote, le dysfonctionnement pour avoir deux versions de Messenger et le blocage des téléphones, devraient également appartenir au passé.

Il n’y a pas plus d’information concernant l’incompatibilité entre Android 12 et le Google Play sur les différents smartphones Galaxy de Samsung. Pour rappel, la mise à jour a été retirée il y a quelques jours. Samsung et Google ont donc été rapides pour corriger le tir, malgré le fait que nous soyons dans une période de fêtes, où l’activité est généralement au ralenti.

La nouvelle version d’Android 12 est déjà disponible dans quelques pays. Vous pouvez donc vérifier si elle est disponible pour votre Galaxy. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres puis naviguez dans la section des mises à jour logicielles. Les versions sont numérotées G99xBXXS3BULC pour les Galaxy S21, F711xxxS2BUL6 pour le Galaxy Z Flip 3 et F926xxxS1BUL6 pour le Galaxy Z Fold 3.