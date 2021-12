Android 12 est disponible pour les Samsung Galaxy S20, Note 20 et Fold 2

Samsung propose aujourd’hui Android 12 (One UI 4.0) en version finale pour ses Galaxy S20, Note 20 et Z Fold 2. Cela fait suite à une disponibilité sur les Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Android 12 arrive sur de nouveaux Samsung Galaxy

Comme à chaque fois, Samsung propose un déploiement progressif. Selon SamMobile, la disponibilité d’Android 12 pour les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note 20 et Note 20 Ultra est actuellement une réalité en Suisse. On se doute bien que la France et les autres pays ne vont pas tarder à l’avoir. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise. Cela peut être une question de jours comme une question de semaines.

Concernant le Galaxy Z Fold 2, c’est en cours de déploiement dans plusieurs pays européens, mais la liste n’est pour l’instant pas dévoilée. Si vous avez ce modèle, pensez à faire un tour dans les paramètres pour vérifier les mises à jour logicielles. Vous pourriez bien avoir le droit à Android 12. Et comme pour les Galaxy S20, le déploiement est progressif.

Cette disponibilité intervient le même jour où Samsung a repris le déploiement d’Android 12 pour ses Galaxy S21, Z Fold 3 et Z Flip 3. Il y avait auparavant un bug majeur avec le Google Play, ce qui avait poussé Samsung à retirer la mise à jour. Elle est de nouveau disponible aujourd’hui.