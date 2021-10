Google annonce Android 12L pour les smartphones pliables et tablettes

Après Android 12, voici Android 12L. Google a annoncé ce « nouveau » système d’exploitation à l’occasion de son Android Dev Summit 2021. Cette version va se consacrer aux smartphones pliables, aux tablettes et même aux produits tournant sous Chrome OS (Chromebook).

Android 12L annoncé pour les appareils avec de grands écrans

Comme on peut s’en douter au vu des appareils concernés, le L d’Android 12L signifie « large ». Mais que propose cette version ? Google explique qu’il s’agit d’un « afflux de fonctionnalités spéciales qui rendent Android 12 encore meilleur sur les grands écrans ». Cela signifie que le groupe a apporté quelques changements à l’interface utilisateur, au multitâche et à la prise en charge des applications.

Google ne montre pas encore grand-chose, mais la capture d’écran ci-dessous permet de se faire une première idée. Ici, on peut voir qu’il y a deux colonnes, avec les contrôles d’un côté et les notifications de l’autre. Cela fonctionnera également sur l’écran de verrouillage et d’autres surfaces du système, probablement dans la zone des paramètres.

De plus, Android 12L ajoute une barre de tâches au bas de l’écran où vous trouverez les raccourcis des applications favorites qui vous permettront de passer facilement de l’une à l’autre ou de les ouvrir en écran partagé. Vous pourrez également faire glisser et déposer des applications de la barre des tâches pour ouvrir le mode écran partagé. Le fonctionnement peut rappeler ce qu’Apple propose sur ses iPad avec iPadOS. Google oblige également les applications à pouvoir fonctionner dans ce scénario, même si elles ne sont pas actuellement configurées pour être redimensionnées.

Une disponibilité pour tous au début de 2022

Android 12L a le droit aujourd’hui à une developer preview que vous pouvez utiliser dans l’émulateur Android de Google. Cela donnera une idée de ce que le système d’exploitation est et permettra de tester les fonctionnalités,

Il faudra attendre le mois de décembre pour avoir le droit à la première bêta. Il y a trois bêtas au total avant le lancement de la version finale pour le premier trimestre de 2022.

À noter que Google permettra techniquement d’installer la nouvelle version sur les smartphones « classiques ». Mais l’intérêt sera plus que limité sachant que plusieurs fonctionnalités sont liées à un écran pliable, ou du moins un écran plus grand (comme pour les tablettes).