Microsoft propose 50% de réduction à ceux qui piratent Office

Microsoft s’adresse aux pirates et tout particulièrement à ceux qui ont illégalement téléchargé Office. La société propose 50% de réduction à ces personnes, en espérant qu’elles basculent sur la version légale de la suite bureautique, indique Ghacks.

Une belle promotion… pour les pirates

Un nouveau message apparaît dans le ruban des applications d’Office quand celles-ci ont été piratées. « Obtenez jusqu’à 50% de réduction. Pour une durée limitée, économisez jusqu’à 50% sur un abonnement authentique à Microsoft 365 », peut-on lire sur un bandeau rose.

Le fait de cliquer sur ce bandeau renvoie vers cette page du site Microsoft pour souscrire à un abonnement avec la remise en question. « Les logiciels piratés exposent votre PC à des menaces de sécurité », écrit Microsoft. Le groupe ajoute que les utilisateurs qui sont dans cette situation s’exposent à des virus/malwares, à la corruption de leurs données, à l’impossibilité de recevoir des mises à jour critiques ou encore à l’impossibilité d’éditer des fichiers.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft s’adresse aux pirates, que ce soit ceux d’Office ou d’autres logiciels. En revanche, il n’est pas courant que le groupe propose une réduction aux pirates, surtout de l’ordre de 50%. On parle d’un abonnement récurrent qui plus est et pas d’une licence unique. Autant dire qu’il s’agit d’une offre plus qu’intéressante. Par contre, il n’y a pas de remise pour justement la licence unique d’Office 2021.

Pour information, un abonnement à Microsoft 365 Personnel (qui inclut Office) coûte 69€/an. C’est 99€/an pour Microsoft 365 Famille. Avec les 50% de réduction, on tombe à 34,50€/an et 49,5€/an.