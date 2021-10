Office 2021 : Microsoft dévoile le prix et les fonctionnalités

Office 2021 sera disponible le 5 octobre et Microsoft dévoile aujourd’hui les prix, ainsi que les fonctionnalités qui seront disponibles. Et que les fans de licence perpétuelle se rassurent : une telle offre est toujours disponible, nul besoin de prendre un abonnement.

Les prix pour Office 2021

Le prix d’Office Famille et Étudiant 2021 sera de 149,99 dollars (pas encore de tarif annoncé en euros). Cela inclura Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams, aussi bien sur PC que sur Mac. Pour Office Famille et Petite Entreprise 2021, ce sera 249,99 dollars. Il y aura tout ce que l’on retrouve dans l’offre Famille et Étudiant, ainsi qu’Outlook et les droits d’utilisation de toutes les applications Office à des fins professionnelles.

Office 2021 comprendra les fonctions de collaboration que l’on trouve dans les versions Microsoft 365 d’Office, avec la co-création en temps réel, la prise en charge de OneDrive et l’intégration de Microsoft Teams. La nouvelle suite bureautique aura également le nouveau design d’Office avec une interface à ruban rafraîchie, des coins arrondis et une palette de couleurs neutres qui correspondent tous aux changements d’interface utilisateur de Windows 11.

Le lancement d’Office 2021 le 5 octobre interviendra le même jour que la disponibilité de Windows 11. Mais il ne sera pas obligatoire de passer sur le nouveau système d’exploitation pour installer la suite bureautique. Ceux qui auront Windows 10 pourront aussi l’avoir.