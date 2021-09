Microsoft Office 2021 sera disponible le 5 octobre, aux côtés de Windows 11

Microsoft communique une date de sortie pour Office 2021 pour Windows et Mac : ce sera le 5 octobre 2021. Cette date correspond également à la disponibilité de Windows 11 dans sa version finale. Mais la suite bureautique ne nécessitera pas le nouveau système d’exploitation pour obligatoirement fonctionner. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne pourront pas installer Windows 11.

Une date de sortie pour Microsoft Office 2021

Avant la sortie d’Office 2021 le 5 octobre prochain, Microsoft propose aujourd’hui Office Long Term Servicing Channel (LTSC) pour les utilisateurs gouvernementaux et commerciaux. C’est disponible avec une licence perpétuelle, il n’y a pas d’abonnement. Ce sera le même scénario avec la version pour le grand public. La formule avec abonnement est réservée à Microsoft 365.

Microsoft dit que cette version sera prise en charge pendant cinq ans au maximum, mais qu’elle ne bénéficiera d’aucune nouvelle fonctionnalité. Elle ne sera pas non plus connectée aux fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et le cloud. Ce sera la même chose pour la version pour le grand public. Voici des fonctionnalités mises en avant par Microsoft :

Line Focus : similaire à un mode de lecture pour éliminer les distractions et parcourir les documents Word ligne par ligne.

Fonction XLOOKUP : permet de trouver des éléments dans un tableau ou ranger par ligne dans une feuille de calcul Excel.

Prise en charge des tableaux dynamiques : nouvelles fonctions dans Excel qui utilisent des tableaux dynamiques.

Mode sombre : toutes les applications Office prendront en charge le mode sombre.

Pas encore d’information sur le prix

Il n’y a pas encore d’informations sur le prix d’Office 2021. On peut se douter que Microsoft communiquera prochainement l’information. Quant à ceux qui veulent régulièrement des nouveautés, il faut se tourner vers Microsoft 365 et donc l’abonnement. Au dernier comptage, Microsoft 365 avait 300 millions d’abonnés dans le monde. C’est l’occasion de rappeler que le service va augmenter ses prix à compter de mars 2022.