Microsoft 365 : augmentation de tarif sur tous les abonnements

C’est la douloureuse pour les utilisateurs de la suite de logiciels Office 365 Microsoft 365. Microsoft vient d’annoncer une augmentation des tarifs sur l’ensemble des formules d’abonnement : à partir du 1er mars 2022, la Microsoft 365 Business Basic passera de 5 à 6 dollars par utilisateur, la Microsoft 365 Business Premium de 20 à 22 dollars, de 8 à 10 dollars pour l’Office 365 E1, de 20 à 23 dollars pour l’Office 365 E3, de 35 à 38 dollars pour l’Office 365 E5, et de 32 à 36 dollars pour la Microsoft 365 E3. On notera que ces augmentations de prix concernent exclusivement les clients professionnels de la suite Office (et ses dérivés). Microsoft précise en effet qu’il n’y aura aucun changement à venir pour les clients lambdas et les professionnels du secteur de l’éducation.

En préambule de ces augmentations tarifaires, la firme de Redmond rappelle les nombreuses évolutions de la suite Office, en terme de travail collaboratif, d’automatisation des tâches via l’IA, et de sécurité lors des transferts de données ou des accès à distance.