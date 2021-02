Microsoft annonce Office 2021, qui sortira sur Windows et macOS

Microsoft annonce Office 2021, la nouvelle version de sa suite bureautique, qui sortira cette année sur Windows et macOS. Elle sera tout particulièrement intéressante pour les personnes qui ne veulent pas de Microsoft 365, qui se repose surtout sur un accès en ligne. C’est aussi un moyen d’éviter les abonnements.

Office 2021 arrivera dans le courant de l’année

Il n’y a pas encore d’informations précises sur les nouveautés d’Office 2021. Microsoft ne détaille pas les nouveautés et ne dit pas encore s’il y aura un véritable changement par rapport à la version actuelle (à savoir Office 2019). Microsoft indique cependant que la nouvelle version de sa suite bureautique sera disponible aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Par ailleurs, ce sera un achat unique et non un abonnement comme peut l’être Microsoft 365. Concernant les mises à jour, Microsoft promet cinq années de support.

Il faudra attendre les prochains mois pour connaître tous les détails sur Office 2021. Microsoft communiquera un peu plus tard les nouveautés, dévoilera l’interface, la date de sortie et le prix.

Office LTSC fait ses débuts

Office 2021 ne sera pas le seul élément à venir sur Windows et macOS cette année. En effet, Microsoft annonce Office LTSC (Long-Term Servicing Channel). Il s’agit d’une nouvelle version qui, cette fois, est réservée aux clients professionnels. Le logiciel est conçu pour les appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter de mises à jour de fonctionnalités pendant des années ou pour les appareils qui ne sont pas forcément connectés à Internet. Microsoft promet là aussi cinq années de mises à jour

Le calendrier de prise en charge d’Office LTSC s’aligne plus étroitement sur la prise en charge de Windows. Microsoft aligne également plus étroitement ses calendriers de sortie pour Office et Windows en conséquence. Les deux prochaines versions du Office LTSC et Windows 10 LTSC seront disponibles au cours du second semestre 2021.