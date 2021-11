Le Google Play Store dévoile les meilleures applications Android de 2021

Google dévoile aujourd’hui le classement du Play Store pour les meilleures applications Android de 2021. Il s’agit d’une liste propre à chaque pays. Celle ci-dessous concerne la France.

Classement des meilleures applications Android en 2021

La meilleure application Android de 2021 est PhotoRoom Studio selon le Google Play Store. Elle permet de faire de l’édition de photos avec divers outils à disposition. Pour sa part, le public a choisi Salto. La plateforme de streaming de TF1, France Télévisions et M6 est donc première. Cela peut surprendre quand on sait que le nombre d’abonnés est tout petit quand on compare avec ceux de Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video en France. Mais ceux qui ont un abonnement apprécient visiblement beaucoup l’application.

Pour ce qui est du meilleur jeu, c’est Pokémon UNITE qui l’emporte, aussi bien pour le Google Play Store que pour le prix du public. Dans ce jeu, vous formez une équipe et mettez vos adversaires au tapis avec des combats de cinq contre cinq.

Le Google Play Store propose également un top 3 des meilleures applications Android avec des catégories. Pour les meilleures applications de divertissement, on retrouve :

Clubhouse

Colorize

Salto

En tant que meilleures applications du quotidien, il y a :

DailyBean

PhotoRoom

Wix Owner

Pour ce qui est du développement personnel :

Down Dog

Moises

Nabla

Une seule est listée pour la meilleure application solidaire :

Speechify

Pour Google, les meilleures applications pour « Wear » sont :

Calm – Méditer, dormir, se relaxer

MyFitnessPal

Sleep Cycle: Sleep Recorder

Enfin, les meilleures applications pour les tablettes selon Google sont :

Adobe Lightroom

Canva

Concepts : Croquis, dessins

Un classement des meilleurs jeux Android de 2021

Outre les meilleures applications Android pour 2021, le Google Play Store s’attarde aux jeux. Voici les différents classements.

Les meilleurs jeux de compétition :

Suspects : Manoir Mystère

Rogue Land

Pokémon Unite

Marvel Future Revolution

League of Legends : Wild Rift

Les meilleurs jeux innovants :

Unmaze – une fable d’ombre et de lumière

Sixit

NieR Re[in]carnation

JanKenUP!

Inked

Les meilleurs jeux grand public :

Towers

Switchcraft

Disney POP TOWN

Crash Bandicoot : On the Run !

Cats in Time

Les meilleurs jeux indé :

Puzzling Peaks EXE

My Friend Pedro : Ripe for Revenge

Donut County

Bird Alone

7 Billions Humans

Les meilleurs jeux pour tablette :