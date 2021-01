Salto disposerait désormais de 200 000 abonnés

Salto continue de grimper et aurait atteint les 200 000 abonnés à la fin de décembre. Pour rappel, le cap des 100 000 abonnés a eu lieu en novembre. À ce moment, le service de streaming de TF1, France Télévisions et M6 avait presque un mois.

200 000 abonnés pour Salto

Les 200 000 abonnés pour Salto sont annoncés par Les Échos. Mais que dit le service quand on l’interroge à ce sujet ? Il ne confirme pas… mais il ne dément pas pour autant. La plateforme de streaming avait elle-même annoncé les 100 000 abonnés en novembre. Mais dans les deux cas, il ne s’agit pas de 100 000 ou 200 000 personnes qui paient un abonnement tous les abonnés. En effet, cela regroupe les utilisateurs payants et les utilisateurs qui profitent de la période d’essai. Celle-ci est d’un mois. Le prix varie ensuite selon la formule d’abonnement (6,99€/mois, 9,99€/mois ou 12,99€/mois). De plus, les salariés des trois maisons mères de Salto (14 000 personnes) ont le droit au service gratuitement pendant six mois.

Mais combien y a-t-il d’abonnés qui paient parmi les 200 000 utilisateurs ? Selon Les Échos, ils n’étaient que 60 000 à payer 6,99€/mois au début de décembre. François Godard, analyste chez Enders Analysis, note que c’est léger. « Pour un tel lancement, on aurait pu espérer plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs », explique-t-il.

Malgré cela, « Salto est au-dessus de ses objectifs », assure-t-on en interne. Mais les objectifs de départ ne sont pas dévoilés publiquement. Aussi, les utilisateurs passeraient entre deux heures et deux heures et demie par jour sur le service.

Salto vs Netflix au lancement

Que valent les 200 000 abonnés de Salto face à Netflix ? Le service américain a vu le jour en France en 2014. Il avait accueilli 100 000 abonnés en deux semaines. C’est monté à 750 000 en moins d’un an. Il est vrai que la concurrence sur le marché du streaming était moins féroce à l’époque. Au dernier comptage officiel (janvier 2020), Netflix disposait de 6,7 millions d’abonnés en France.