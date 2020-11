Salto a attiré 100 000 utilisateurs en moins d’un mois

Lancé il y a presque un mois, le service de streaming français Salto comptabilise 100 000 utilisateurs. C’est un démarrage correct pour une plateforme de streaming, surtout au vu de la concurrence agressive. Il est notamment question de Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Début similaire entre Netflix et Salto

Le Figaro rappelle que Netflix avait mis deux semaines en 2014 pour atteindre les 100 000 utilisateurs en France. C’était une autre époque, surtout en France où la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) n’était pas démocratisée. Elle l’est de nos jours. Rien que Netflix dit avoir près de 7 millions d’abonnés français. Salto a encore un peu de marge pour y arriver.

Mais il faut faire attention avec les 100 000 utilisateurs de Salto. En effet, aucun d’entre ne paie aujourd’hui. En effet, le service de streaming propose un mois gratuit. Celui-ci se terminera après demain pour les premiers utilisateurs. Il sera intéressant de voir combien vont rester sur Salto et donc payer un abonnement. Trois offres existent, avec des prix allant de 6,99€/mois à 12,99€/mois.

Les usages des utilisateurs sur Salto

Outre le nombre d’utilisateurs, il y a le profil. Thomas Follin, le directeur général de Salto, explique qu’un quart des utilisateurs a plus de 50 ans et 60% ont entre 25 et 49 ans. 82% des utilisateurs habitent hors de Paris, également. « Ils sont équitablement répartis dans toutes les régions de France, entre zones urbaines et non urbaines », explique le dirigeant. « C’est la preuve que Salto est une offre populaire. Ce n’est pas l’apanage des CSP+ urbain », ajoute-t-il.

En complément, le responsable dit que les utilisateurs passent en moyenne plus de 2 heures par jour sur Salto. Cela monte à 2 heures et 30 minutes le week-end. « Cette tendance est en augmentation. Nous constatons par ailleurs que les foyers qui utilisent la plateforme se connectent 10 fois par semaine en moyenne. Ces premiers retours sont très prometteurs, il prouve que Salto, une fois adopté, s’ancre dans les usages », se félicite Thomas Follin.

D’autres données sont communiquées. Entre deux et six écrans sont connectés dans les foyers avec Salto. 30% de la consommation se fait directement sur le téléviseur. Le service de streaming va également débarquer sur les TV connectées et les box des opérateurs. Salto a déjà signé un accord avec l’un des opérateurs, mais son nom reste secret.

Enfin, Thomas Follin annonce que plus de 50% des programmes regardés sont des créations françaises. Aux côtés des séries et de la fiction, 35% de la consommation concerne les divertissements, magazines et documentaires.