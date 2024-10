Kaspersky voit ses applications Android retirées du Google Play Store

Déjà sous le feu des critiques de plusieurs gouvernements pour ses éventuels liens avec le Kremlin, et après avoir été bannie par les États-Unis, la société de cybersécurité Kaspersky fait face à un nouveau revers. Les applications Android de l’entreprise ont été retirées du Google Play Store, rendant leur accès impossible via la plateforme officielle.

Une décision inattendue de Google

Depuis quelques jours, les utilisateurs constatent l’absence des applications Kaspersky sur le Play Store. Les forums et réseaux sociaux comme Reddit se sont rapidement fait l’écho de cette disparition inexpliquée. Ni les utilisateurs ni l’entreprise elle-même n’avaient été informés de cette mesure.

Ce week-end, Google a finalement communiqué sur le sujet. Contacté par le site Bleeping Computer, le géant de la technologie a confirmé avoir suspendu les services de Kaspersky sur son magasin d’applications. Google a déclaré : « Le BIS (Bureau of Industry and Security du département du Commerce des États-Unis) a récemment annoncé diverses restrictions concernant Kaspersky. En conséquence, nous avons supprimé les applications de Kaspersky du Google Play Store », y compris en France.

Impact sur l’entreprise russe

Privée d’un canal de distribution international majeur, Kaspersky pourrait voir sa position sur le marché s’affaiblir davantage. L’entreprise a été plusieurs fois accusée d’être utilisée par le gouvernement russe à des fins de cyberespionnage, ce qui a conduit à une méfiance croissante à son égard.

Une confiance en déclin

Face à cette situation, Kaspersky a invité ses utilisateurs à télécharger et mettre à jour ses applications via des boutiques alternatives telles que le Galaxy Store, Huawei AppGallery et Xiaomi GetApps. Pour ceux qui utilisent d’autres marques de smartphones, il est possible de récupérer les fichiers APK directement sur le site officiel de l’entreprise.

Cependant, malgré ces efforts, l’avenir de Kaspersky semble incertain. En 2017, les autorités américaines avaient déjà interdit l’utilisation des produits de la société au sein des agences fédérales. Plus récemment, en 2023, les États-Unis ont étendu cette interdiction à l’ensemble du territoire, incluant les particuliers.

Des préoccupations internationales

Cette décision de Google s’inscrit dans un contexte de méfiance générale envers Kaspersky. En 2022, l’Allemagne avait émis des réserves quant à l’utilisation des produits de l’entreprise, craignant qu’ils ne soient exploités par le gouvernement russe pour mener des cyberattaques, notamment dans le contexte du conflit en Ukraine.

Une stratégie controversée

Par ailleurs, Kaspersky avait récemment suscité la controverse en renommant son antivirus sans en informer ses utilisateurs. Aux États-Unis, les clients avaient découvert que Kaspersky Antivirus était devenu « UltraAV » du jour au lendemain. Cette tentative de rebranding discret avait pour objectif présumé de contourner les interdictions, mais elle a finalement contribué à accroître la défiance envers la société.