Disney+, cinéma, séries : Disney va débourser 33 milliards de dollars en 2022

Les dépenses de Disney pour ses films, séries et documentaires vont augmenter en 2022, au point de passer à 33 milliards de dollars. En comparaison, ce fut 25 milliards de dollars pour l’année 2021. Les dépenses vont donc être en hausse.

Un budget en hausse pour Disney en 2022

Les 33 milliards de dollars d’investissement de Disney vont essentiellement concerner les films qui sortiront au cinéma et les divers programmes que l’on retrouvera sur la plateforme de streaming Disney+. D’ailleurs, une partie non négligeable concernerait tout particulièrement le streaming, sachant que la plateforme a commencé à ralentir au niveau des abonnés selon les dernières données en date.

En outre, une partie de la somme va concerner la plateforme Hulu et le sport avec la chaîne ESPN et la plateforme de streaming sportive ESPN+. Les trois existent aux États-Unis et non en France.

Disney ajoute qu’il va sortir environ 50 programmes (films et séries) au cinéma et en streaming durant l’année 2022. La société précise également que le calendrier de sortie de ses contenus peut être affecté par l’arrêt des productions en raison de la propagation du Covid-19. Disney produit des films par l’intermédiaire des studios Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar et Searchlight Pictures, qui lui appartiennent tous.

Concernant le streaming à lui tout seul, le groupe dit que Disney+, Hulu et d’autres plateformes vont accueillir 60 séries non scénarisées, 30 séries comiques, 25 séries dramatiques, 15 docuséries et mini-séries, 10 séries animées, cinq téléfilms et divers programmes courts.