Disney+ compte 118,1 millions d’abonnés deux ans après son lancement

Disney+ continue de grandir et compte 118,1 millions d’abonnés dans le monde pour son deuxième anniversaire. Disney a communiqué le chiffre lors de la publication de ses derniers résultats financiers en date.

118,1 millions d’abonnés pour Disney+ au dernier comptage

Les 118,1 millions d’abonnés signifient que Disney+ en a gagné 2,1 millions depuis la dernière fois. C’est assez léger pour le coup et les marchés s’attendaient à nettement plus. Les analystes visaient 125,4 millions d’abonnés au total pour le trimestre qui vient de s’achever. Mais Bob Chapek, le patron de Disney, se veut confiant pour l’avenir. Il a réitéré pendant l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers que le groupe a toujours l’objectif d’avoir entre 230 et 260 millions d’abonnés d’ici 2024.

Le dirigeant du groupe parie aussi sur l’accélération de la production de nouvelles séries et films pour relancer l’intérêt des consommateurs. « Nous ne sommes qu’à la deuxième année et l’appétit pour de nouveaux contenus sur le service est extraordinaire. Mais quand il y a une pandémie en même temps et que vous devez interrompre la production, ce n’est pas une bonne combinaison », a souligné Bob Chapek.

Plus inquiétant pour les investisseurs, le revenu mensuel moyen par abonné (ARPU) à Disney+ a diminué de 9% en un an, à 4,12 dollars. Disney attribue cette baisse aux abonnements moins chers sur certains marchés, comme l’Inde ou l’Indonésie. Le groupe de Mickey note aussi que son service de streaming fait face à des hausses de coûts, en termes de production des contenus, de marketing et de technologie.

Qu’en est-il de la concurrence ? Au dernier, Netflix compte 213,5 millions d’abonnés dans le monde. Il est par contre difficile de dire ce qu’il en est de Prime Video, Amazon ne communiquant pas de données chaque trimestre. Il en va de même pour Apple TV+.

Le Disney+ Day va-t-il redonner espoir ?

À voir donc si Disney+ va progresser tout doucement à partir de maintenant ou s’il va y avoir un gain massif au fil des mois. Ce vendredi pourrait nous aiguiller sachant qu’il y a le Disney+ Day. Cette journée va être marquée par un rendez-vous où de nombreuses annonces de films et séries vont être faites.

Le rendez-vous devrait être important si l’on se base sur celui de l’année dernière. Il y avait eu plusieurs annonces majeures pour des univers à succès, dont Marvel et Star Wars.