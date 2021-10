Netflix : plus d’abonnés que prévu au 3e trimestre grâce à Squid Game

Netflix peut dire merci à Squid Game qui lui a permis d’accueillir plus d’abonnés que prévu lors du troisième trimestre. La série coréenne est un véritable phénomène en ce moment, ce qui a poussé des personnes à s’abonner pour la découvrir.

Netflix gagne beaucoup d’abonnés grâce au phénomène Squid Game

Après avoir enregistré au premier semestre un net ralentissement du nombre de ses nouveaux abonnés, Netflix a indiqué avoir attiré 4,38 millions d’abonnés supplémentaires pour le troisième trimestre, pour atteindre un total mondial de 213,56 millions d’abonnés. Les prévisions des analystes étaient de 3,86 millions de nouveaux abonnés sur cette période.

Netflix avait profité l’an dernier de l’arrivée massive d’abonnés, sur fond de confinements à travers le monde pour lutter contre le Covid-19, avant de voir cette croissance s’essouffler lors des six premiers mois de l’année, alors que les plateformes rivales comme Disney+ et HBO Max ont renforcé leurs offres. Ce ralentissement avait été considéré par Netflix comme en partie provoqué par le manque de nouveaux titres disponibles, de nombreuses productions ayant été suspendues par la crise sanitaire.

Squid Game a vu le jour sur Netflix le 17 septembre dernier. Le service de streaming est lui-même étonné d’un tel succès, à tel point qu’elle est la série qui a connu le meilleur démarrage avec un visionnage par 111 millions de foyers il y a quelques jours. C’est maintenant monté à 142 millions selon Netflix. De plus, de récents documents internes ont révélé que la plateforme avait payé 21,4 millions de dollars pour obtenir la série et le groupe s’attend à ce qu’elle lui rapporte 891 millions de dollars, soit presque 42 fois plus.

Netflix s’attend à accueillir 8,5 millions de nouveaux abonnés sur l’ensemble de l’année 2021, contre 8,33 millions selon les prévisions du secteur, à mesure que la plateforme accélère la mise en ligne de nouveaux contenus.

Du changement concernant le visionnage

Pour ce qui est des finances, Netflix a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 7,48 milliards de dollars, en hausse de 16,3% sur un an. Le bénéfice net est de 1,45 milliard de dollars (3,19 dollars par action, contre 790 millions de dollars (1,74 dollar par action) il y a un an.

Netflix a également indiqué qu’il va modifier la manière dont il divulgue les informations relatives au nombre de spectateurs. Actuellement, le service de streaming indique le nombre de comptes qui ont regardé un programme au moins deux minutes. À l’avenir, Netflix se basera plutôt sur les heures de visionnage de ses titres.