Netflix gagne un nombre record d’abonnés grâce au confinement

Netflix a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année fiscale 2020 et le service annonce un record pour le nombre d’abonnés : 15,77 millions d’abonnés ajoutés. Le précédent record était de 9,8 millions d’abonnés en un trimestre.

Comme on peut s’en douter, ce gain important s’explique par le confinement. Tout le monde a envie de se divertir et regarder des films, séries et documentaires est l’une des occupations à disposition quand on est confinés chez soi. Il sera d’ailleurs intéressant de connaître les chiffres de Disney+ quand Disney les communiquera pour ses propres résultats financiers. Les autres plateformes, comme Apple TV+ et Amazon Prime Video, restent plutôt discrets sur le sujet.

Toujours au sujet du confinement, Netflix dit avoir remarqué une hausse du temps de visionnage, mais sans pour autant que ce soit significatif par rapport aux habitudes des mois précédents. Le service sait d’ailleurs que le temps consacré à sa plateforme va baisser une fois que le confinement sera terminé.

Pour les finances, Netflix dit avoir eu un chiffre d’affaires de 5,77 milliards de dollars au premier trimestre, contre 4,52 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 27,7%. Le bénéfice net a été de 709 millions de dollars (1,57 dollar par action) contre 344 millions de dollars (76 centimes par action) l’année dernière, soit un gain de 106%. Netflix ajoute avoir 182,86 millions d’abonnés payants à ce jour dans le monde.

L’action de Netflix est à 442 dollars en post-séance à la Bourse après la publication des résultats, en progression de 1,80%.