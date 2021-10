Squid Game devient la série Netflix qui connaît le meilleur lancement

Squid Game, la série phénomène de Netflix, établit un nouveau record sur la plateforme après avoir été visionnée par 111 millions de personnes. Elle devient la série qui enregistre le meilleur lancement.

Énorme succès pour Squid Game sur Netflix

C’est sur Twitter que Netflix a révélé le nouveau record pour Squid Game. « Squid Game a officiellement atteint 111 millions de fans — ce qui en fait le plus grand lancement de série jamais réalisé ! », a tweeté le service de streaming vidéo. La série a vu le jour le 17 septembre dernier. Pour information, le précédent record était la série La Chronique des Bridgerton avec un visionnage par 82 millions de foyers au lancement.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Il y a un élément plus qu’important à prendre en compte ici : le comptage de Netflix. Le service de streaming comptabilise une vue à partir du moment où le spectateur a regardé au moins deux minutes. Autant dire que c’est assez léger, sachant que chaque épisode dure un peu moins d’une heure. Cette méthodologie est la même qu’importe le programme (film, série, documentaire).

Plus qu’une série sur le long terme

Malgré tout, Squid Game a suscité un buzz impressionnant et s’est constamment classée comme la série numéro 1 dans les pays du monde entier depuis ses débuts, selon Netflix. Il y a deux semaines, Ted Sarandos, co-patron de Netflix et responsable du contenu, a déclaré que le programme avait de très bonnes chances de devenir la plus grande série jamais diffusée par le service de streaming.

Cette série raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux de survie avec une récompense de 45,6 milliards de wons (environ 32 millions d’euros). Il y a neuf épisodes avec cette première saison.

En tout cas, la série est tellement populaire qu’un jeu vidéo pourrait bien voir le jour. C’est à se demander quelle va être la suite. Concernant la série à proprement parler, une saison 2 n’est pas à l’ordre du jour. Le réalisateur Hwang Dong-hyeok a affirmé qu’il n’avait pas de projet pour une suite. Il préfère revenir au cinéma.