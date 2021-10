Squid Game : de la série déjà culte au jeu video ?

Qu’on l’apprécie ou qu’on la déteste, Squid Game est l’évènement média du moment. La série produite par Netflix est devenue un véritable phénomène, un engouement qu’elle doit à sa direction artistique radicale (couleurs pops et mise en scène soignée), son aspect Battle Royale, et aussi sa résonnance avec des phénomènes sociaux très actuels (pauvreté galopante, culte des apparences, etc.). Et si l’on en croit l’insider Tom Henderson, la série culte de Hwang Dong-hyeok pourrait bien ne pas s’arrêter aux frontières de la série.



Dans la série Squid Game, des centaines de personnes en difficultés financières participent à un immense Battle Royale mortel. Le vainqueur remportera l’équivalent de 32 millions d’euros

Apparently a « SQUID GAME » type of game is in development already.

I’m not sure on the developer just yet though.

The future of BR is coming 😂

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 10, 2021