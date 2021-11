Galaxy S22 Ultra : des photos confirment le design et le S Pen

Après les rendus, place aux photos du Galaxy S22 Ultra de Samsung. Les clichés dévoilés par le leaker Jon Prosser confirment justement le design général qui avait été partagé il y a quelques semaines avec les rendus.

Premières photos pour le Galaxy S22 Ultra de Samsung

Le Galaxy S22 Ultra ressemble plus à un Galaxy Note qu’à un modèle Galaxy S si l’on se base sur les photos. Cela se confirme notamment avec un emplacement dédié pour ranger le S Pen. Le S Pen a été pendant de longues années une particularité des Galaxy Note. Mais Samsung semble avoir définitivement enterré cette gamme, au profit des modèles Ultra avec les Galaxy S.

Pour ce qui est du design général, l’écran occupe toute la surface et il se veut incurvé. Ceux qui préfèrent les écrans plats vont donc être déçus, mais il faut dire que Samsung propose depuis un moment maintenant les modèles incurvés sur ses smartphones haut de gamme.

Quant à l’arrière, il y a cinq modules, dont quatre capteurs photo. Samsung proposerait un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom x3 et un autre téléobjectif avec un zoom x10.

Les rumeurs suggèrent que le Galaxy S22 Ultra aura un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD+) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans la plupart des pays, le téléphone devrait tourner avec la puce Exynos 2200 de Samsung, probablement avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sur le plan logiciel, le téléphone devrait avoir Android 12 avec la surcouche One UI 4.0.

Samsung devrait officialiser ses différents le Galaxy S22 au début de 2022. Ce sera, semble-t-il, en février.