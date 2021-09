Samsung Galaxy S22 Ultra : des rendus dévoilent le design général

Des rendus du Galaxy S22 Ultra de Samsung ont été publiées par le leaker OnLeaks. On sent que Samsung s’est clairement inspiré de sa gamme Galaxy Note, qui n’a d’ailleurs pas connu un nouveau modèle cette année. On comprend que le fabricant compte probablement l’abandonner.

Le Galaxy S22 Ultra dispose d’un écran incurvé. L’aspect le plus intéressant du design est le bloc photo à l’arrière qui fait de la place pour quatre capteurs, y compris un objectif périscope. Il y a une cinquième découpe pour l’autofocus laser et d’autres capteurs. Curieusement, Samsung semble avoir décidé de minimiser la taille du boîtier de l’appareil photo, ce qui donne un design à la forme anormale.

Selon OnLeaks, le Galaxy S22 Ultra aura les dimensions suivantes : 163,2 x 77,9 x 8,9 mm. C’est similaire à celles du Galaxy Note 20 Ultra.

On peut par ailleurs noter un espace dédié pour loger le stylet. C’était l’un des éléments clés des Galaxy Note et le voilà que l’on retrouve sur la gamme des Galaxy S.

Il faudra attendre encore quelques mois avant de découvrir la gamme des Galaxy S22. Pour rappel, Samsung a présenté les Galaxy S21 en janvier dernier. On peut facilement deviner que les successeurs vont arriver au début de 2022. Il n’y a pas encore une date précise.