Samsung annonce le Galaxy S24 FE, un smartphone moins cher que le Galaxy S24

Samsung a présenté aujourd’hui un nouveau smartphone, il s’agit du Galaxy S24 FE. Il inclut des fonctionnalités premium sans avoir pour autant le prix du Galaxy S24 disponible depuis quelques mois maintenant.

Présentation du Galaxy S24 FE de Samsung

Le Galaxy S24 FE est mieux comparé au Galaxy S24+ grâce à l’utilisation d’un écran plus grand de 6,7 pouces. L’écran FHD+ de 6,7 pouces est doté de la technologie Dynamic AMOLED 2X, d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (60/120 Hz) et de Vision Booster qui offre une expérience visuelle fluide dans toutes les conditions d’éclairage.

Le capteur photo principal du Galaxy S24 FE fait 50 mégapixels. Il s’accompagne par un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x3, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur de selfie de 10 mégapixels. Cette configuration est alimentée par le moteur ProVisual Engine de Samsung, alimenté par l’IA, afin d’offrir des images de qualité. La fonction Nightography améliore les performances en basse lumière, tandis que le moteur Object-Aware reconnaît les scènes et optimise les couleurs dans la plage dynamique super élevée (HDR) pour des photos et des vidéos éclatantes.

Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos 2400e (une version underclockée du Exynos 2400), 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et Android 14. Samsung promet également 7 ans de mises à jour logicielles. Quant à la batterie, sa capacité est de 4 700 mAh. Le smartphone support la charge à 25 W (filaire et sans fil).

Samsung a également inclus dans ce nouveau smartphone toutes les fonctionnalités Galaxy AI présentes sur les Galaxy S24 :

Entourer pour chercher avec Google permet de réaliser une recherche en entourant sur l’écran

Interprète traduit instantanément à l’écran les conversations avec des personnes parlant différentes langues étrangères, même hors-ligne

Traduction Instantanée fait tomber les barrières de la langue en traduisant des appels téléphoniques en temps réel

Assistant Messages ajuste automatiquement le ton des messages en fonction de l’interlocuteur

Assistant Notes simplifie la prise de notes en automatisant la mise en page et la traduction

Assistant Retranscription retranscrit et peut même traduire les fichiers audio réalisés avec l’enregistreur vocal de Samsung

Assistant Web génère des résumés et traduit des pages Internet consultées depuis l’application Samsung Web

Le Galaxy S24 FE est disponible pour 749 euros dans sa version 128 Go et 809 euros avec 256 Go.