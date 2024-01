Samsung dévoile sa nouvelle gamme de Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle gamme de Galaxy S24, soit les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Les S24 et S24+ sont les modèles les plus proches tant ils partagent des composants et spécifications en commun. Le même processeur maison Exynos 2400, et des configurations de 8+128 Go (ram et stockage) ou 8+256 Go pour le Galaxy S24, et 12+256 Go ou 12+512 Go pour le Galaxy S24+. La dalle 6,2 pouces du S24 est de technologie Dynamic Amoled 2x, sans oublier une définition Full HD+. Du coté du 24+ la dalle Dynamic Amoled 2x est plus grande (6,7 pouces) et d’une définition QHD+. La luminosité sur les deux dalles grimpe à 2600 nits max (c’est vraiment beaucoup pour du mobile) et la fréquence de rafraîchissement varie entre 1 et 12 Hz.

Présentation des Galaxy S24

Le bloc photo est le même sur les deux modèles S24 et s24+, soit un module principal 50 mégapixels 23 mm f/1,8, un ultra grand-angle 12 mégapixels 13 mm f/2,2, un téléobjectif 10 mégapixels 3x avec optique 69 mm f/2,4 et à l’avant un capteur 12 mégapixels 25 mm f/2,2. Evidemment, la stabilisation OIS est de la partie ainsi que l’autofocus dual pixel. Pour finir sur la partie technique, les S24 et S24+ embarquent respectivement une batterie de 4000 mAh (25W) et 4 900 mAh (45W).

Le Galaxy S24 Ultra est livré avec un stylet

Le S24 Ultra est incontestablement le modèle le plus haut de gamme, et d’assez loin. Le flagship dispose d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM, le tout avec une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. La dalle 6,8 pouces de technologie Dynamic Amoled 2x perd les bordures incurvées et grimpe à 2600 nits de luminosité maximale. L’écran bénéficie aussi de la fréquence de rafraîchissement variable (1-120 Hz), d’une définition Quad HD+, et de la protection du verre Gorilla Glass Armor de Corning. A l’instar des iPhone 15 Pro, les bordures du S24 Ultra sont en Titane.

Côté bloc photo, les specs grimpent encore d’un cran avec un module principal 200 mégapixels (23 mm f/1,7) + OIS, un ultra grand-angle 12 mégapixels (13 mm f/2,2), un téléobjectif 50 mégapixels 10x (115 mm f/3,4), une second téléobjectif 10 mégapixels 3x (69 mm f/2,4), sans oublier la caméra en façade de 12 mégapixels (25 mm f/2,2). La batterie est de capacité 5 000 mAh (45W). Samsung promet une autonomie en hausse de 3h30 sur ce modèle par rapport à la génération précédente. A noter enfin que les trois modèles de Galaxy s24 sont certifiés IP68 et bénéficient tous des nombreuses avancées software Galaxy AI (plus de détails sur cet article). Très bon point aussi, tous ces modèles ont droit à 7 années de mises à jour logicielles et de sécurité.

Date de sortie et prix

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra seront disponibles en précommande du 17 au 30 janvier, les ventes démarrant le 31 janvier. Les Galaxy S24 et s24+ sont proposés en coloris noir, argent, crème et indigo tandis que le S24 Ultra se décline en noir, gris, violet et ambre.

Les tarifs sont les suivants :

– Galaxy S24

128 Go: 899 € (-60 €)

256 Go: 969 € (-50 €)



– Galaxy S24+

256 Go: 1 169 € (-50 €)

512 Go: 1 289 € (-50 €)



– Galaxy S24 Ultra

256 Go: 1 469 € (+50 €)

512 Go: 1 589 € (-10 €)

1 To: 1 829 € (-10 €)